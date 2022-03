Guerre en Ukraine, reportage à Kharkiv : "Ce sont des barbares. Il n'y a pas d'autres mots"

Reportage de France Inter à Kharkiv, face aux assauts de l’armée russe.

Kharkiv est la deuxième ville la plus importante en Ukraine. Elle subit des frappes incessantes. Plus de 500 personnes y ont été tuées depuis le début des hostilités. Les témoins l'affirment. Les troupes russes ne reculent devant rien. Ils bombardent les écoles, les marchés et les quartiers résidentiels. Clairement, la moitié de la ville est en ruine.

Ce sont des barbares. Il n'y a pas d'autres mots.

L'armée Ukrainienne résiste. Mais elle ne dispose pas des mêmes armes que les Russes. ils résistent mais ne peuvent pas lancer de contre offensive.