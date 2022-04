Guerre en Ukraine : rendez-vous ce dimanche entre l’Union européenne et la Cour pénale internationale pour parler "crimes de guerre"

L’Union européenne discutera du soutien qu’elle apportera aux enquêtes sur les possibles crimes de guerre en Ukraine lors de réunions dimanche et lundi avec le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan, a annoncé samedi la Commission européenne.

Karim Khan doit rencontrer dimanche au Luxembourg le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell puis participer lundi à une réunion dans la capitale du Grand-Duché des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’UE.

Ces rencontres mettent en évidence le souhait de l’Union européenne, également exprimé jeudi par le G7, que des enquêtes soient menées d’urgence sur les atrocités commises en Ukraine, notamment les tueries de civils dans la ville de Boutcha à 30 km de Kiev, où ont été découverts des dizaines de corps après le retrait des troupes russes.

Le gouvernement ukrainien et des pays de l’UE accusent les forces russes d’avoir commis des crimes de guerre, ce que Moscou dément.

Concernant les allégations de crimes de guerre, les hauts responsables de l’UE soulignent qu’il faut respecter le processus judiciaire et attendre les résultats des enquêtes menées par la justice ukrainienne avec le soutien de la Cour pénale internationale, de l’Union européenne, du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui s’est rendue vendredi à Boutcha en compagnie de Josep Borrell, a déclaré samedi à son départ d’Ukraine : "Si ce n’est pas un crime de guerre, qu’est-ce qu’un crime de guerre ?".

Mais, a-t-elle prévenu, une enquête rigoureuse doit être menée afin que des accusations de crime de guerre soient recevables devant un tribunal.