Guerre en Ukraine : qui est Olena Kushnir, la femme soldat et médecin symbole de la résistance ukrainienne, tuée à Marioupol ?

La guerre en Ukraine est aussi une histoire de femmes. Selon les dernières estimations, elles représenteraient environ 15% des effectifs de l’armée ukrainienne. Une présence aussi importante que médiatisée et hautement symbolique. En début de conflit, l’engagement de l’ex Miss Ukraine Anastasiia Lenna dans les forces de résistance avait fait le tour du monde et les photos postées sur Instagram par l’ex-mannequin continuent de symboliser le rôle des femmes dans ce conflit.

À Marioupol, une centaine de femmes a décidé de ne pas abandonner cette ville stratégique et de se battre jusqu’au bout face aux forces russes. Parmi elles, la sergent-major Olena Kushnir, médecin de la Garde nationale ukrainienne. Dès les premiers jours du conflit, le 7 mars 2022, Olena Kushnir a perdu son mari. Une perte qu’elle avait partagée sur son profil Instagram : "Mon bien-aimé, mon chéri est décédé. Je n’arrive toujours pas à y croire !!! Une partie de mon cœur et de mon âme est morte avec lui !!! Mon chagrin et le chagrin de ma famille ne seront jamais comblés par quoi que ce soit !!! Je t’aime de tout mon cœur, mon âme et mon corps !!!"