Guerre en Ukraine : qui contrôle les ruines de Bakhmout où 100.000 soldats sont morts ?

A contrario, peut-on vraiment parler de défaite ukrainienne alors que les Russes en sortent épuisés et qu’une grande contre-offensive ukrainienne est annoncée ?

"La stratégie ukrainienne n’est pas toujours très lisible. Mais ce qui est évident, c’est que pendant ces derniers mois, ils ont cherché à fixer l’effort offensif russe dans la zone pour les empêcher de se disperser ailleurs et de pouvoir tenter des percées dans d’autres zones du front.

De ce point de vue là, même si les pertes ukrainiennes sont considérables sur la zone, elles sont sans mesure avec l’ampleur des pertes russes, simplement parce que les Russes et Wagner ont fonctionné par vagues d’assauts successifs qui ont impliqué des milliers d’hommes et qui, par leur nature, causent beaucoup plus de pertes.

Si on se place du point de vue russe, nous avons une victoire puisque Bakhmout est contrôlé par la Russie et que c’était à tenter depuis des mois. Et du côté ukrainien, on a quelque chose qui ne s’assimile pas à une défaite non plus, parce que plusieurs objectifs stratégiques qui étaient visés ont été atteints : fixer les Russes sur la zone le temps que cette fameuse contre-offensive puisse être lancée.

Je l’attendais depuis quelques semaines. Immanquablement, elle arrive et je fais avec vous l’hypothèse que le sort de Bakhmout au cours des derniers jours marque le début de la contre-offensive ukrainienne dans des proportions beaucoup plus larges que ce que nous avons connu jusqu’à présent.

Point important qui est aussi à mettre à l’actif des Ukrainiens : ces mois de guerre d’usure sur le front de Bakhmout ont conduit à une fragmentation du front russe et à des dissensions de plus en plus évidentes entre Wagner et l’armée régulière russe qui sert la cause des Ukrainiens. Et en plus, ça a cassé l’élan de Wagner et cassé la possibilité de lancer des assauts sur d’autres parties du front."