Guerre en Ukraine : qui apporte quelle aide matérielle à l’Ukraine ? Les alliés se rassemblent à Ramstein pour se coordonner

"Nous sentons le soutien de nos partenaires", a déclaré avant l’ouverture de la rencontre le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, saluant le premier anniversaire de ces réunions d’alliés, où une cinquantaine de pays sont représentés.

"Tous ensemble, on va s’assurer que l’Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin pour vivre en liberté", a abondé M. Austin, assurant que le soutien occidental à Kiev restait "fort".

La question "des munitions et des outils de défense aérienne" sera au cœur des discussions du jour, a-t-il souligné.

Entre stocks insuffisants, crainte d’escalade et problèmes logistiques, Européens et Américains se sont montrés plus prudents que Kiev, visé dans la nuit par une attaque de drones qui n’a pas fait de victimes, ne l’aurait voulu.

Réticence

M. Zelensky a exhorté M. Stoltenberg à l’aider à "surmonter la réticence de (nos) partenaires concernant la livraison de certaines armes".

La livraison d’avions de combat à l’Ukraine divise notamment les soutiens de Kiev, l’Allemagne se montrant particulièrement réticente.

La Slovaquie et la Pologne ont commencé à livrer à l’Ukraine des avions de chasse Mig-29 de conception soviétique. Mais l’envoi d’avions modernes de conception occidentale doit encore faire l’objet de discussions. Plusieurs pays ont affiché des ouvertures et une décision serait possible "avant l’été", a récemment affirmé le ministre danois de la Défense.