Guerre en Ukraine : quels sont les risques à la centrale nucléaire de Zaporijjia ?

Sécurité nucléaire mise à mal

Ce qui est sûr, c'est que depuis trois semaines, le site de la plus grande centrale d'Europe fait l'objet de frappes qui ont déjà endommagé plusieurs de ses installations et entraîné l'arrêt d'un de ses six réacteurs.

Par ailleurs, cette situation de conflit crée un stress sur le personnel, dont une grande partie a quitté le site. Conséquence : des complications sur les conditions d'exploitation de la centrale et le renforcement du risque d'incident nucléaire.