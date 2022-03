Guerre en Ukraine : quelque 20.000 Ukrainiens se sont enregistrés auprès des services belges

Au cours de son allocution, Sammy Mahdi a également évoqué la crise en Ukraine. Selon lui, l'Union européenne pourrait encore aller plus loin quant aux sanctions en matière d'octroi de visas.

"Nous devons vraiment veiller à ce que le réseau autour de Vladimir Poutine soit touché le plus durement possible. On ne peut accepter que les fils et filles (de Russes figurant sur les listes de personnes sanctionnées, ndlr) continuent à circuler en Europe et à s'y amuser", a-t-il notamment jugé.