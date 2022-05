Guerre en Ukraine : quelles seraient les conséquences d’un embargo européen sur le pétrole russe ?

Dans le secteur pétrolier, certains, comme TotalEnergies ont pris conscience de la nécessité de chercher des alternatives au pétrole russe. "Compte tenu de l’aggravation de la situation en Ukraine et de l’existence de sources alternatives pour approvisionner l’Europe, TotalEnergies prend unilatéralement la décision de ne plus conclure ou renouveler des contrats d’achat de pétrole et de produits pétroliers russes, afin d’arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l’année 2022", expliquait déjà, le 22 mars la société TotalEnergies.

A Anvers, la raffinerie que possède le groupe TotalEnergies se passe déjà de pétrole russe depuis plusieurs semaines. "Pour le marché belge, cela fait déjà plusieurs semaines que nous avions anticipé cette situation. Aujourd’hui, nous en sommes à quasi 0% d’importations de pétrole russe", explique Pascal De Crem, porte-parole de TotalEnergies en Belgique. La proximité du port d’Anvers permet au groupe TotalEnergies de se tourner plus aisément vers d’autres sources d’approvisionnement que la Russie. "L’avantage que nous avons avec notre plateforme d’Anvers, avec la raffinerie d’Anvers, c’est que, moyennant quelques adaptations techniques, elle peut recevoir pas mal de qualités de pétrole brut différentes", poursuit Pascal De Crem.

A Anvers, c’est donc l’une des principales raffineries d’Europe qui a tourné le dos au pétrole russe. Et chez TotalEnergies en Belgique, on se montre confiant. "Même si cela dure des semaines et des mois, il n’y aura pas de problèmes. Nous pourrons assurer la production. Il n’y aura pas de pénuries", affirme Pascal De Crem, le porte-parole.

Notons que la raffinerie anversoise de Total alimente aussi les pompes d’autres marques en Belgique. En effet, les deux raffineries implantées sur le sol belge, à Anvers, celle de TotalEnergies et celle du groupe Exxon fournissent aussi les pompes de réseaux concurrents.