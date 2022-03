Guerre en Ukraine : quel impact sur votre épargne-pension ?

Charlotte de Montpellier, économiste chez ING, confirme qu'il y aura des conséquences: "La guerre en Ukraine et le conflit avec la Russie amène beaucoup d'incertitude sur les perspectives de croissance, les perspectives d'inflation, les perspectives de taux d'intérêt." "Evidemment", ajoute-t-elle, "ce sont des éléments fondamentaux pour l'évolution des marchés financiers et ça, ça a un impact sur les fonds de pension.".

Le gestionnaire de Fonds va essayer de saisir des opportunités qui sont offertes par cette crise.

Et cet impact se fera d'autant plus ressentir sur votre épargne-pension qu'elle sera composée d'un plus grand nombre d'actions fortement dépendantes de la bonne santé de la Bourse. Pourtant, comme le précise Charlotte de Montpellier, la période actuelle peut aussi présenter certaines opportunités : "Là, c'est tout le rôle d'un gestionnaire de Fonds qui va décider au sein même de l'épargne-pension, vers quels secteurs se tourner, vers quelles zones géographiques. Il va essayer de saisir des opportunités qui sont offertes par cette crise. Et elle souligne: "C'est son rôle. Et grâce à cela, il va permettre d'atteindre un rendement probablement plus élevé grâce aux choix stratégiques qu'il va faire".