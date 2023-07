Guerre en Ukraine : que sont les armes à sous-munitions, ces bombes sales qui interrogent la posture morale des alliés de Kiev ?

L’ancien directeur d’Handicap International et actuel député fédéral les Engagés Georges Dallemagne connaît bien le sujet. Alors qu’il travaillait pour Médecins Sans Frontières, il a vu les dégâts humains provoqués par les armes à sous-munitions au Laos ou au Cambodge. Il dénonce aujourd’hui l’utilisation de telles armes en Ukraine et la promesse américaine d’en envoyer. "C’est tout à fait inacceptable de la part des Américains de livrer ces armes, réagit Georges Dallemagne. Mais en même temps, ça souligne que les Européens ont aussi des choses à faire sur le plan du soutien militaire à l’Ukraine qui n’est pas à la hauteur".

Le député poursuit en sortant sa calculette : "J’ai fait les comptes de l’aide de la Belgique à l’égard de l’Ukraine. On a touché tout à fait légalement des revenus fiscaux sur les intérêts des avoirs gelés en Belgique. L’État a touché 625 millions d’euros en 2022 et on a dépensé moins que cela quand on inclut l’aide militaire, humanitaire, financière et l’aide pour l’accueil des populations ukrainiennes en Belgique. Donc l’État s’est fait de l’argent sur le compte de la guerre depuis le début du conflit. […] Et donc oui, il faut absolument refuser ce type d’armes sur le champ de bataille. Mais la posture morale ne doit pas s’arrêter là".

C’est toute la question de l’aide militaire et de l’approvisionnement de l’Ukraine en munitions conventionnelles qui est ainsi posée. Elle fait débat chez les alliés de l’Ukraine.