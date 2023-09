Guerre en Ukraine : que sont ces munitions à l’uranium appauvri que les États-Unis vont envoyer à Kiev ?

L’uranium appauvri est un sous-produit de l’enrichissement de l’uranium ou du traitement des combustibles usés. Il s’agit d’un matériau très dense : 1,7 fois plus dense que le plomb. Sa dureté est telle que lorsque l’obus rencontre le blindage, il ne se déforme pas. Il est donc utilisé pour perforer les blindages de chars entre autres. De plus, ce matériau a des propriétés pyrophoriques, c’est-à-dire qu’en plus de la perforation, elle a une capacité incendiaire faisant généralement exploser la cible en injectant du métal en fusion dans l’habitacle du véhicule attaqué.