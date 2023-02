Guerre en Ukraine : quatre évolutions d'un conflit comparables à la Première Guerre mondiale

Le 24 février 2022, le monde découvrait avec stupeur le début de la guerre en Ukraine. Bien plus loin en arrière, le 21 février 1916, soit il y a 107 ans, débutait la bataille la plus symbolique de la Première Guerre mondiale : la bataille de Verdun. Tous deux ont commencé sous le fracas des explosions... et la comparaison ne s'arrête pas là.

À l’aube du 21 février 1916, un million d’obus allemands s’abat sur les tranchées françaises autour de Verdun, soit un obus toutes les trois secondes. En quelques heures, les massifs forestiers sont déchiquetés et font place à ce décor lunaire auquel notre imaginaire rattache la guerre des tranchées à la Première Guerre mondiale. Verdun en est le symbole puisque ce sera la bataille la plus longue : elle durera tout le long de l’année 1916, jusqu'au 18 décembre.

Symbole d’abord parce que des milliers de soldats s’entretuent pour conserver ou conquérir ce petit bout de terre .

. Symbole encore parce qu’elle fait un nombre de victimes comparable dans les deux camps , 375.000 tués, blessés ou disparus côté français, 340.000 côté allemand.

, 375.000 tués, blessés ou disparus côté français, 340.000 côté allemand. Symbole enfin parce que la bataille n’aura servi à rien : les Allemands attaqueront durant des mois, ne prendront jamais Verdun, et seront refoulés sur leurs positions de départ. Un résumé tragique de cette guerre des tranchées, du contraste entre le courage inouï des combattants et le caractère absurde de combats en fin de compte inutiles.

Et le fantôme des tranchées ressurgit plus d'un siècle plus tard sur le front ukrainien. Cet hiver, les combats sont terribles autour de Bakhmout, dans l’est du Donbass. Et les images que l’on en reçoit font immanquablement penser à la guerre 14-18. Toutes proportions gardées, au moins quatre phénomènes de cette guerre en Ukraine font furieusement penser au premier conflit mondial.