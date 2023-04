Guerre en Ukraine : quand les filles de Prigojine, patron de Wagner, montaient à cheval en Belgique

Ces participations posent question, notamment lorsque l’on sait que les registres d’entreprise russes montrent que les enfants de Prigojine ont tous détenu des parts dans les entreprises de leur père, ces parts étant fréquemment échangées entre eux.

Veronika, sa fille cadette qui a eu 18 ans en mars, est désormais le seul membre de sa famille proche à ne pas faire l’objet de sanctions occidentales, bien que la justice européenne ait récemment annulé les sanctions contre la mère du chef du groupe Wagner.

"Rétrospectivement, nous aurions dû nous occuper de ces personnes bien plus tôt", déclare Tom Keatinge, expert en sanctions au Royal United Services Institute – un groupe de réflexion britannique sur la sécurité – au Financial Times. "Cela aurait dû inclure la cartographie et le ciblage des membres de la famille et des proches qui auront inévitablement facilité l’évasion [des sanctions]".

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, les chevaux sur lesquels les filles de Prigojine ont concouru n’ont pas participé à des épreuves internationales de saut d’obstacles et tombent désormais sous le coup d’une interdiction générale d’enregistrement de la part de la Russie. En mars 2022, la FEI a interdit aux cavaliers russes ou biélorusses de participer à ses épreuves.