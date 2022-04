Guerre en Ukraine : quand les "Casques blancs" de Syrie conseillent leurs confrères ukrainiens

A l’extérieur, dans une rue entourée de bâtiments détruits, le bénévole Ismaïl Abdallah affirme en anglais devant la caméra : "en tant que secouristes, nous pouvons partager nos expériences en Syrie avec les secouristes en Ukraine", pays envahi le 24 février par la Russie.

L’objectif de cette initiative est de "produire des tutos traduits en ukrainien expliquant aux secouristes et à la population comment agir face aux bombardements, surtout face à la stratégie des "doubles" frappes aériennes russes, qui ciblent les infrastructures sanitaires et vitales puis les équipes de secours et des ambulanciers" dès leur arrivée sur place après un pilonnage, dit-il à l’AFP.

Une fois les images prêtes, les Casques blancs les posteront sur leurs pages internet et les partageront avec des militants ukrainiens.