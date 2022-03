Guerre en Ukraine : quand la culture entre en résistance

De la musique classique à la danse, en passant par le cinéma et les musées, tous les milieux culturels réagissent au conflit ukrainien. Des réactions de condamnation. De Londres à New York, de Berlin à Varsovie, les remarques acerbes pleuvent. On prend ses distances, avec parfois un soupçon d’opportunisme. Même l’acteur français, Gérard Depardieu, pourtant proche de Moscou, s’est exprimé, parlant d’une " guerre fratricide " et invitant à " arrêter les armes et à négocier ".

En Russie aussi, les artistes se mobilisent contre cette guerre. En signant des pétitions, en démissionnant ! Comme Elena Kovalskaia, la directrice du Centre culturel de Moscou, ou encore Mindaugas Karbauskis, le directeur du Théâtre Maïakovski. Ajoutez à cela, le départ du français Laurent Hilaire, directeur de la troupe de ballet du Théâtre académique musical Stanislavski.

De nombreux artistes n’ont pas hésité à condamner fermement Vladimir Poutine et à dénoncer une " guerre criminelle ". Mais tous ne le feront probablement pas, craignant pour leurs proches en Russie.

Hollywood a décidé de priver le public russe de la sortie de Batman.

À New York, le patron du Metropolitan Opera, Peter Gelb, affirmait, dimanche, son intention de ne plus être " engagé avec des artistes ou des institutions qui soutiennent Vladimir Poutine ou sont soutenus par lui, jusqu’à ce que l’invasion et les tueries aient été arrêtées, que l’ordre ait été rétabli et que des restitutions aient été faites ".

A Marseille, les organisateurs du 26e festival de théâtre russe ont pris la " décision désespérante " de l’annuler. Tout comme, le Festival de Cannes qui a annoncé qu’il n’accueillerait pas de délégation russe.

A l’opposé et pour avoir refusé de désavouer Vladimir Poutine, le chef d’orchestre Valery Gergiev a été démis de ses fonctions à la tête de l’Orchestre philharmonique de Munich et privé de tous ses engagements. Sommé par le maire de Milan et la Scala (où il dirigeait La Dame de pique) de condamner l’invasion de l’Ukraine, le musicien, resté muet, s’est vu destitué de la production, tandis que la Philharmonie de Paris annonçait renoncer à ses concerts prévus en avril, que le festival d’Édimbourg lui retirait sa chaire de président d’honneur et que Verbier lui retirait la direction de son orchestre.