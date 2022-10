Guerre en Ukraine : qu’est-ce que la loi martiale instaurée par Vladimir Poutine dans les territoires annexés ?

Le 25 novembre 2018, la loi est promulguée par le président ukrainien Petro Porochenko, qui craint une offensive terrestre russe après que trois navires de la marine ukrainienne ont été emparés par la force dans le détroit de Kertch. Une réaction à un "acte fou de la Russie", disait-il à l’époque, alors que ses navires ont "violé la frontière russe", selon le président russe.

Cette fois instaurée par Vladimir Poutine, "ça révèle que les Russes sont confrontés à des difficultés et ne savent plus assurer leurs arrières. De toute évidence, les actes de sabotage et de désobéissance civile sont suffisamment gênants et dérangeants pour que les autorités russes prennent de telles mesures", conclut Michel Liégeois.