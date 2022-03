Guerre en Ukraine : qu’est-ce que la bombe thermobarique, cette arme soupçonnée d’être utilisée par les Russes ?

Explosifs carburant-air, bombe à vide, bombe à suppression d’oxygène, bombe aérosol, TOS-1A… Les qualificatifs utilisés pour désigner cette arme de guerre dans le jargon militaire son nombreux. Mais le nom le plus commun pour la qualifier reste celui de bombe "thermobarique" et le sentiment que laisse entendre une potentielle utilisation de cet armement est l’effroi.

Ces armes de type conventionnel sont explosives et combinent à la fois des effets thermiques, d’onde de choc et de dépressions. D’où le terme "thermobarique", combinaison des termes grecs "thermos", qui signifie chaleur et "baros", pression. Elle est considérée comme l’arme non-nucléaire la plus puissante et dévastatrice.

Il s’agit d’un armement "à deux étages" qui peut être monté sur des roquettes, des obus ou des bombes et qui, lorsqu’il est utilisé provoque une explosion en deux temps. D’abord, elle aspire l’oxygène ambiant lors d’une première explosion pour ensuite créer une sorte de boule de feu. La température de cette dernière est de 3000 degrés. Vient ensuite le deuxième temps aussi appelé "effet blast", qui signifie onde de choc car c’est précisément ce qui se produit lors d’une deuxième explosion.