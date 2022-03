Guerre en Ukraine : qu'est-ce qu'un corridor humanitaire ? Pourquoi est-ce si compliqué à mettre en place ?

On le voit dans la situation actuelle, ces corridors sont compliqués à mettre en place, il ne suffit pas de les décréter ?

Effectivement, ce qui pose problème, et on l’a vu dans d’autres crises, c’est que les parties se mettent d’accord de manière assez rapide et pensent que les choses vont se passer relativement facilement.

Evidemment, sur le terrain, la réalité est bien différente. En l’occurrence, nos collègues du CICR présents à Marioupol expliquent que, ces deux derniers jours, ils ont essayé tant bien que mal de pouvoir faciliter la sortie de ces civils mais que c’était très compliqué.

Les deux doivent s’assurer qu’il y ait un plan précis de la manière dont ça va se passer. On parle de centaine de milliers de personnes qui doivent sortir. C’est comme si Namur devait évacuer 200.000 personnes : ça ne se fait pas si facilement. Ça demande une logistique très importante, surtout dans une situation de tension extrême où il y a des possibilités d’arrestations, où tous les belligérants doivent être informés, etc. Ça demande une grande préparation. Le CICR est sur place, prêt à faciliter la sortie de ces personnes mais il faut que les parties puissent préparer ça le mieux possible.

Une des difficultés, c’est que les civils doivent aussi pouvoir rejoindre ces couloirs. Il faut donc une accalmie pour le leur permettre ?

Oui, il faut plus qu’une accalmie, il faut l’arrêt total des combats, pour ceux qui auraient lieu autour des centres des villes, pour s’assurer que les civils, où qu’ils soient, puissent rejoindre les points de départ et ensuite emprunter ces corridors.

Mais, encore une fois, il est très important de s’assurer que ceux qui ne veulent pas partir, qui restent derrière, soient protégés aussi. Non seulement les personnes, mais aussi les biens : les infrastructures doivent être protégées en toutes circonstances.

MSF souligne en effet que, dans d’autres situations de guerre, elle a observé “plusieurs fois” que " ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas fuir ont été confrontés à une violence extraordinaire et indiscriminée qui s’est déchaînée sur tous ceux qui restaient."

Un autre élément semble poser problème : la destination. Kiev dénonce le fait que les couloirs évoqués par la Russie mènent en Russie ou en Biélorussie…

Oui, c’est un gros souci. Dans la préparation de ces couloirs humanitaires doit aussi être inclus ce qui se passe après, une fois que les personnes sont sorties. Peu importe la direction où elles iront, elles doivent toujours être protégées et la cessation des hostilités doit être maintenue autour de leur mouvement.

A ce stade-ci, ce n’est pas garanti ?

Non, ce n’est pas garanti. On l’a vu à Marioupol. On craint une situation similaire dans d’autres grandes villes du pays. Donc, encore une fois, il est fondamental que l’on puisse travailler avec les parties pour s’assurer qu’il y ait des plans très précis non seulement pour les villes concernées aujourd’hui mais aussi pour les autres qui éventuellement suivront.

