Guerre en Ukraine : Prigojine menace de retirer ses hommes de Bakhmout, et estime que la contre-offensive ukrainienne débutera le 15 mai

Le chef du groupe Wagner Evgueni Prigojine menace de retirer ses mercenaires de Bakhmout. En cause ? Le nombre élevé de victimes dans les combats et du manque de ravitaillement de la part de l’armée russe. "Chaque jour, nous avons des milliers de corps que nous mettons dans des cercueils et que nous renvoyons chez nous", a-t-il déclaré dans une interview avec le blogueur militaire russe Semyon Pegov de WarGonzo.

Des pertes qui seraient donc cinq fois supérieures à ce qui aurait été nécessaire d’après les prévisions stratégiques. La raison ? Prigojine pointe à nouveau du doigt le manque de munitions, notamment pour l’artillerie. Une rhétorique visant directement l’élite de la défense russe. Le chef de la milice privée Wagner a par ailleurs souligné qu’il avait écrit au ministre de la Défense Sergei Shoigu. Une menace plus qu’une lettre car "Si rien n’est fait, nous serons obligés soit de nous replier stratégiquement, soit de mourir", ajoute-t-il dans l’interview. Car, selon lui, la contre-offensive ukrainienne de grande ampleur débutera aux alentours du 15 mai. Le patron de Wagner aurait donc prévu de déjà retirer quelques unités, avec l’accord de son ami Poutine, le maître du Kremlin.