Les troupes qui progressent ne sont, en outre, pas des réserves, précise-t-on. Rien n'indique non plus pour l'instant que Moscou envoie des ressources militaires supplémentaires en Ukraine.

La Russie a rassemblé pas moins de 150.000 soldats à la frontière avec l'Ukraine avant d'entamer son invasion à la fin février.

Plus de 480 missiles tirés

Depuis le début de la guerre, elle a tiré plus de 480 missiles, a déclaré le fonctionnaire de la Défense américaine. Plus de 230 d'entre eux ont été tirés en Ukraine, 160 depuis la Russie et 70 depuis le Bélarus. Dix missiles ont également été lancés depuis la mer Noire.