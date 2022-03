Guerre en Ukraine : présents sur le front ukrainien, les généraux russes s'exposent

La mort d'un général russe sur le front ukrainien, celle d'un autre évoquée par de multiples sources mais infirmée par Moscou: la Russie semble avoir décidé de placer les supérieurs sur le front, au risque d'essuyer des pertes.

La municipalité de la ville de Novorosiisk, dans le sud de la Russie, a confirmé la semaine dernière que le général Andreï Soukhovetski, commandant adjoint de la 41e armée était mort "en héros" en Ukraine après avoir servi en Syrie en 2018-19.

Le général Vitali Gerassimov - à ne pas confondre avec le chef d'état-major russe Valeri Gerassimov - serait, lui aussi, mort au combat, selon Kiev.

"Un autre général deux étoiles a été tué aujourd'hui côté russe, c'est le second en douze jours", vient de dire de son côté sur CNN le général américain à la retraite Mark Hertling, relevant que l'armée russe commettait "des erreurs à répétition" et "communiquait par des moyens non cryptés".