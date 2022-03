Guerre en Ukraine : près de 677.000 réfugiés ukrainiens dans les pays frontaliers

Plus de 677.000 réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion de leur pays par la Russie ont afflué depuis jeudi dans des pays frontaliers, selon le dernier recensement de l'ONU publié mardi soir.

Le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) recensait en fin d'après-midi mardi exactement 677.243 personnes ayant fui depuis jeudi les violents combats qui opposent les troupes russes à l'armée ukrainienne, dans ce pays peuplé de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée annexée par la Russie ni les zones sous contrôle séparatiste.

La Pologne qui a pris fait et cause pour l'Ukraine, accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés qui arrivent depuis le début de l'invasion russe. Au total, ils étaient 377.400, selon le décompte du HCR, soit seulement plus de 100.000 de plus que lors du décompte de lundi.

L'effort de solidarité vers les réfugiés qui arrivent souvent avec très peu de choses s'appuie notamment sur les réseaux sociaux, où les gens s'organisent, font des collectes d'argent, de médicaments, offrent des logements, des repas, du travail ou un transport gratuit pour les réfugiés.

Avant cette crise la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne.

La Hongrie avait accueilli 89.561 réfugiés, révèle le décompte du HCR.