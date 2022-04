Guerre en Ukraine : près de 5,2 millions d'Ukrainiens ont fui le pays

Le nombre de réfugiés ukrainiens ayant fui l'invasion de leur territoire par l'armée russe fin février continue d'augmenter et s'approche des 5,2 millions, selon les chiffres du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés publiés samedi.

Selon le HCR, 5.163.686 Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, soit 29.939 de plus que le chiffre publié jeudi.

Au mois d'avril ce sont pour l'heure un peu plus de 1.128.000 Ukrainiens qui ont fui, bien moins que les 3,4 millions qui avaient choisi l'exode en mars.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), également rattachée à l'ONU, a indiqué que plus de 218.000 non-Ukrainiens, essentiellement des étudiants et des travailleurs migrants, avaient aussi quitté l'Ukraine pour les pays voisins, ce qui signifie que plus de 5,25 millions de personnes au total ont fui le pays depuis le début de la guerre.

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans étant susceptibles d'être mobilisés et n'ayant pas le droit de partir.

Près des deux tiers des enfants ukrainiens ont dû fuir leur foyer, y compris ceux se trouvant toujours dans le pays.

Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'OIM.