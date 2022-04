À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine fin février, les zones situées au nord de la capitale ont été occupées pendant plus d'un mois. Après le retrait des forces russes, des centaines de corps de civils ont été retrouvés, notamment à Boutcha. Les images recueillies dans la ville ont suscité l'horreur et l'indignation dans le monde entier. Moscou a nié toute implication dans le massacre et a accusé, sans preuves, l'Ukraine d'avoir mis l'horreur en scène.