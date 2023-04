Guerre en Ukraine : premier dimanche après Pâques consacré aux défunts

Dans un des cimetières, Iryna Zhurba confie qu’avec son frère et son mari, ils sont venus dans cet endroit où sont enterrés leurs garçons, les combattants qui ont protégé et défendu leur pays. "Nous sommes venus honorer leur mémoire parce que nous devons nous souvenir d’eux, même simplement marcher parmi les tombes et regarder leurs photos", poursuit Iryna.

Ailleurs, Tatiana Platina témoigne aussi avec beaucoup d’émotion : "Avant la guerre, nous nous souvenions de nos grands-pères et de nos grands-mères. Mais cette année, ce jour est vraiment particulier, parce que depuis un an, nous avons enterré beaucoup de nos amis et des personnes que nous connaissons. Nous sommes ici pour les honorer parce qu’ils ont donné la chose la plus précieuse, leur vie".

Actuellement, il est encore difficile de chiffrer le nombre de victimes de cette guerre. Pour les civils, ce sera en dizaines de milliers, et bien au-delà de 100.000 pour les soldats ukrainiens.