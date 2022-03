Guerre en Ukraine : Poutine voudrait confier la direction du Bolchoï et du Mariinski à Valery Gergiev

Alors qu’il donnait une conférence de presse en présence de personnalités du monde des arts, le président russe Vladimir Poutine aurait proposé à Valery Gergiev – présent lors de la conférence – de mutualiser la gestion Théâtre Mariinsky et du Bolchoï, en confiant les rênes des deux plus grandes institutions musicales du pays au chef d’orchestre.

C’est l’agence de presse russe Tass qui rapporte les propos tenus lors d’une conférence de presse donnée, ce vendredi 25 mars dernier à Moscou, par le dirigeant russe. Après avoir fermement dénoncé la discrimination dont étaient victimes les artistes et la culture russes en Occident, le président se serait adressé au chef d’orchestre Valery Gergiev, présent dans la salle, et lui aurait demandé de "réfléchir à la recréation d’une gestion commune des théâtres Bolchoï et Mariinsky". Valery Gergiev, dont l’ensemble des concerts en Europe et aux Etats-Unis ont été annulés en raison de sa grande proximité avec le chef de l’État russe et qui dirige le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg depuis 1998, aurait répondu "le moment est probablement venu de réfléchir à la manière de coordonner les efforts" ajoutant que, selon lui, "les théâtres Bolchoï et Mariinsky représentent l’une des traditions musicales ou musico-théâtrales les plus puissantes de la terre".