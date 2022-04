Guerre en Ukraine : Poutine vers l'annonce d'une guerre totale à l'Ukraine ?

Face aux échecs militaires actuels et sous la pression de hauts responsables frustrés par les avancées très limitées sur le terrain, le président russe va-t-il passer à la vitesse supérieure et annoncer ce changement de position lors du défilé annuel du Jour de la Victoire, le 9 mai prochain ? Une date hautement symbolique, qu'il avait rêvé fêter cette année en défilant dans les rues de Kiev. Mais les choses ne sont pas vraiment déroulées comme prévu suscitant frustration et colère jusque dans les plus hautes sphères du Kremlin.