Guerre en Ukraine : Poutine vacille-t-il ? Le maître du Kremlin poussé dans le dos afin d’accepter l’offre de reddition proposée par Kiev ?

Si territorialement la renonciation à toute revendication sur l’Ukraine, à l’exception de la Crimée (démilitarisée et dont la situation serait discutée vers 2029) serait sur la table, en retour Poutine et ses alliés verraient toutes les charges pénales retenues contre eux abandonnées et seraient autorisés à rester au pouvoir en Russie, du point de vue de Kiev et de ses alliés.

Depuis que l’information a fuité dans les médias et sur les réseaux sociaux, de plus en plus de voix s’élèvent pour que Poutine prenne en considération ce compromis, tant au sein des "colombes" qu’au sein des "faucons", sur les réseaux sociaux mais aussi au sein de l’appareil d’Etat. Quant à la sortie lapidaire il y a quelques jours d’Alexandre Douguine, idéologue du Kremlin et ultra-nationaliste, il pourrait s'agir d'un message clair envers Poutine afin de le convaincre de ne pas céder à la tentation de la reddition.