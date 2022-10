Guerre en Ukraine : Poutine se dit ouvert à un dialogue avec l'AIEA sur la centrale nucléaire de Zaporijjia

Pour sa part, Rafael Grossi a dit s'attendre à une "conversation importante" sur les questions liées à la "sécurité nucléaire", notamment à la centrale de Zaporijjia. "Comme vous savez, j'ai mis en place des efforts visant à empêcher un accident nucléaire qui serait très nuisible en général et en particulier dans cette région", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, la Russie s'était formellement appropriée la centrale de Zaporijjia qu'elle occupe militairement depuis mars, une décision condamnée par Kiev.

Un site sous contrôle russe

Depuis plusieurs mois, Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombardements sur le site, sous contrôle russe, mais situé non loin de la ligne de front. La Russie occupe militairement le territoire de la centrale et Vladimir Poutine en a revendiqué l'annexion, tout comme celle de quatre régions ukrainiennes.

L'AIEA, qui a des observateurs sur place depuis début septembre, a rejeté cette appropriation, qualifiant le site d'ukrainien.