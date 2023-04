Guerre en Ukraine : Poutine s'est rendu dans les régions occupées de Kherson et Lougansk

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, et dans celle de Lougansk, à l'est pour rencontrer les militaires déployés dans le cadre de l'opération russe déclenchée il y a plus d'un an, a annoncé le Kremlin mardi.

"Le commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie s'est rendu à l'état-major du groupement militaire 'Dniepr' dans la région de Kherson", a, dans un premier temps, indiqué le Kremlin dans un communiqué. Le service de presse de Moscou a ensuite embrayé avec un deuxième message: "Vladimir Poutine a visité le quartier général de la Garde Nationale "Est" en République Populaire de Lougansk (LPR) où le colonel général, Alexander Lapin, et d'autres officiers supérieurs lui ont fait part de la situation sur le terrain."

Le Kremlin attribue le statut de république à la région de Lougansk en Ukraine après que les troupes russes l'ont envahie en 2014 et y ont organisé un référendum afin de savoir si la population locale souhaitait rejoindre la Mère-Patrie. Si les résultats du référendum ont largement tourné en sa faveur, ils n'ont jamais été reconnus par la communauté internationale. La communication officielle de la Fédération de Russie précise que le voyage à Lougansk s'est déroulé durant la fête de Pâques après avoir posé pied "dans la région de Kherson". D'après l'agence de presse russe Tass, c'est la première visite de Vladimir Poutine du côté de Kherson et de Lougansk.

Le président russe s'était déjà déplacé à Marioupol le 19 mars.