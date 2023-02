Guerre en Ukraine : Poutine promet la mise en service de son missile balistique intercontinental Sarmat cette année

Mardi, lors de son discours annuel très attendu, M. Poutine avait annoncé la mise en service d’autres systèmes nucléaires, sans préciser lesquels et annoncé suspendre la participation de la Russie au traité New Start, dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire liant Russes et Américains.

Le Sarmat, dont la mise en service avait d’abord été annoncée pour 2022, a été décrit en avril dernier par le maître du Kremlin comme un missile capable de "déjouer tous les systèmes antiaériens" et qui "fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer" la Russie.