Guerre en Ukraine : Poutine ne sortira du conflit "que s’il peut produire un discours de victoire", selon Aude Merlin

Le vice-ministre de la Défense russe a annoncé mardi que Moscou allait "réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv", dans le nord du pays. Interrogée sur La Première, la spécialiste de la Russie Aude Merlin, chargée de cours en sciences politiques à l’ULB, "ne pense pas qu’on puisse dire que Poutine fait marche arrière" dans la guerre qu’il mène en Ukraine.

Selon elle, le dirigeant russe se heurte à un certain nombre d’obstacles qu’il n’avait pas anticipés, parmi lesquels le fait que la résistance ukrainienne soit apparue infiniment plus vigoureuse que ne l’avaient anticipé les stratèges russes : c’est une déconvenue. Mais le Kremlin ne fait jamais marche arrière : "Poutine a un projet, il ne parviendra jamais à sortir de cette histoire s’il ne peut pas produire un discours de victoire satisfaisant."

Selon elle, "ce qui sera vraiment un signal fort, ce serait l’arrêt des bombardements et le respect d’un corridor humanitaire. Et le fait qu’on respecte le droit de la guerre".

Le président ukrainien Zelensky apparaît régulièrement en prenant la parole devant les parlements des démocraties, alors que le Kremlin voulait le démettre. La spécialiste de la Russie "ne pense pas que ce qui est en train de créditer monsieur Zelensky comme personnalité politique sur la scène internationale puisse faire bouger les lignes au Kremlin".

Selon la Constitution russe, Poutine est le commandant en chef des forces armées. Il a destitué des personnalités du FSB en leur reprochant de l’avoir mal informé sur l’Ukraine et les Ukrainiens, récemment plusieurs généraux ont été tués.

"C’est un véritable désastre pour un Etat qui prétend avoir modernisé son armée. Il me semble que Poutine et les forces armées russes essaient de gagner du temps afin de réorganiser les troupes. Au 24 février on parlait de 190.000 hommes russes en armes sur le territoire ukrainien ; selon certains experts, 15% de ces forces seraient inactivées, par décès, puisque les pertes semblent absolument colossales. Selon les stratèges, sur ce territoire immense, il en faudrait 500.0000 pour tenir l’Ukraine. Ce qui est en train de se passer participe peut-être d’une prise de conscience au Kremlin, mais il faudra la traduire en termes de négociations et aussi en termes de discours de victoire. Les mères de soldats russes ne peuvent pas voir leurs fils se faire tuer pour rien."