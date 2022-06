Guerre en Ukraine : Poutine exclu du G20 de novembre, la Turquie valide la candidature de la Suède et la Finlande à l'Otan

Alors que l’Ukraine compte ses morts (au moins 18) après une frappe russe lundi sur un centre commercial à Krementchouk , l'armée russe affirme avoir en fait frappé un dépôt d'armes, entraînant des explosions et qui, selon Moscou, ont mis le feu à un centre commercial désaffecté. L'ONG Human Rights Watch a des enquêteurs sur le terrain : ils confirment que le centre commercial a été directement touché et qu'il était ouvert au moment de la frappe. Ils relèvent 18 morts (dont 5 identifiés), 36 disparus, 57 blessés, 25 hospitalisés.

Sur Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé que la Russie soit reconnue comme "Etat parrain du terrorisme" : "Seuls des terroristes complètement fous, qui ne devraient pas avoir de place sur Terre, peuvent frapper aux missiles sur des objectifs civils. (...) La Russie doit être reconnue comme Etat parrain du terrorisme. Le monde peut et donc doit arrêter la terreur russe".

Sur le terrain, les troupes russes se rapprochent de la ville stratégique de Lyssytchansk, dans l'est de l'Ukraine.

L’Otan se réunit par ailleurs ce mardi à Madrid. Les chefs d’État et de gouvernement des trente pays de l’Alliance se rassemblent à Madrid jusqu’à jeudi. Au cœur de la rencontre : le renforcement sans précédent du dispositif militaire allié sur le flanc oriental face à la "menace russe". Joe Biden est arrivé sur place.

Une rencontre entre le président turc et ses homologues finlandais et suédois est aussi prévue, en marge du sommet, pour discuter des des candidatures de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, auxquelles la Turquie s'oppose jusqu'à présent.

Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, sur les derniers bombardements russes contre des cibles civiles en Ukraine, est également prévue ce mardi soir.

Plus d’informations dans le direct ci-dessous.