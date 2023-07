Guerre en Ukraine : Poutine et des dirigeants africains assistent à une parade navale à Saint-Pétersbourg

Quarante-cinq navires de surface et sous-marins et environ 3.000 marins participaient à la parade dans l'ancienne capitale impériale à l'occasion de la Journée de la Flotte russe, largement célébrée à travers le pays. Elle a eu lieu juste après le sommet Russie-Afrique organisé jeudi et vendredi dans la même ville. Quatre chefs d'Etat africains - les dirigeants burkinabé Ibrahim Traoré, malien Assimi Goïta, congolais Denis Sassou-Nguesso et érythréen Isaias Afwerki - y ont assisté aux côtés du président russe.