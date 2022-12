Guerre en Ukraine : Poutine déclare que la Russie continuera à développer son potentiel militaire, "y compris nucléaire"

"Les forces armées et les capacités de combat de nos forces armées augmentent constamment et chaque jour. Et ce processus, bien sûr, nous allons le développer", a déclaré Vladimir Poutine lors d’une réunion avec des hauts gradés de l’armée. "Nous continuerons à maintenir et à améliorer la préparation au combat de notre triade nucléaire", a-t-il ajouté. Le président russe a également annoncé que la flotte russe disposera "début janvier" d’un nouveau missile hypersonique.

Nouveaux missiles Zircon, qui n’ont pas d’équivalent dans le monde

"Début janvier, la frégate Amiral Gorchkov sera en état de service avec de nouveaux missiles Zircon, qui n’ont pas d’équivalent dans le monde", a déclaré Vladimir Poutine.