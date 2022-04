Guerre en Ukraine : pourquoi les Russes s'acharnent-ils sur Marioupol, ville symbolique et stratégique ?

Marioupol est un port de haute mer de grande capacité sur la mer d’Azov, un accès vers la mer Noire et la Méditerranée, le quatrième port d’Ukraine. C’est la porte de sortie des produits de tout son bassin économique qui va de Donetsk à Kharkiv : charbon, acier, minerais, engins mécaniques et céréales, blé et maïs.

Depuis le début du conflit, le port est à l’arrêt. En 2018, la construction du pont de Kertch (ou Pont de Crimée) entre la Russie et la Crimée et les incidents qui ont suivi, le trafic du port avait déjà été réduit de plus de 25% et ses travailleurs mis au chômage technique un jour par semaine. Le passage de navires dépassant 33 mètres de tirant d’air est devenu impossible. Ils représentaient 20% du trafic du port de Marioupol.

Verrou du couloir terrestre vers la Crimée

Stratégiquement, pour la Russie, Marioupol est aussi d’une immense importance car c’est la porte d’entrée du couloir terrestre qui la relie à la Crimée. La chute de Marioupol permettra aux Russes de contrôler tout le littoral de la mer d’Azov. Celle-ci deviendrait une mer intérieure russe. Le transport, de troupes, de ravitaillement, d’armes s’en trouverait grandement simplifié entre la Russie le Donbass et la Crimée. Jusqu’à présent, il fallait soit passer par mer, soit par le nouveau pont routier et ferroviaire de Kerch inauguré en 2018.