Guerre en Ukraine : pourquoi les Russes cherchent à tout prix à s'emparer de Marioupol, ville symbolique et stratégique ?

Après la prise en 2015 de l’est du Donbass par les milices pro russes, Marioupol est devenue en juin 2015 le chef-lieu provisoire de la région (oblast) de Donetsk, cette ville étant tombée aux mains des séparatistes.

Cette ville était le cœur battant de l’économie de l’est de l’Ukraine. Et c’est pour cela que la Russie veut s’en emparer.

Pour son industrie métallurgique d’abord, résultat d’une histoire qui plonge ses racines dans celle de la Belgique avec deux des plus grandes aciéries du pays, Azovstal et Ilyich Steel and Iron Works. Près de 100.000 personnes y travaillaient avant la guerre qui a fortement endommagé l’outil. Une sidérurgie économiquement primordiale pour l’Ukraine, qui est avec la Russie, une des principales fournisseuses de fer et d’acier pour l’Europe et les Etats-Unis. La cité compte aussi une grande usine de construction mécanique Azovmach et un chantier naval.