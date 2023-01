Guerre en Ukraine : pourquoi le débat sur les chars Léopard va se poursuivre après le sommet de Ramstein

L’Ukraine a déjà reçu des chars des Occidentaux. Mais jusqu’ici, il s’agit de chars "légers". "Ils vont s’embourber lors du dégel", explique Nicolas Gosset. Pas de quoi faire face à la Russie donc. "Tandis qu’avec ses 60 tonnes et ses 10 mètres de long, le Léopard 2 passe partout", poursuit-il.

Par rapport aux autres chars lourds des Occidentaux, il semble être le plus adapté aux besoins de l’Ukraine. "Il n’y a pas assez de chars Leclerc français et la maintenance est trop longue. Le char Abrams américain est trop compliqué à utiliser et il prendrait trop de temps à arriver", détaille l’expert.

Plus moderne et plus robuste, le char de fabrication allemande est "indispensable" pour l’Ukraine, selon le chercheur. "C’est quasiment une nécessité pour le dispositif ukrainien en vue de l’offensive russe qui se prépare pour la fin de l’hiver, le début du printemps. Les Russes sont en train de rassembler une grosse masse de chars sur la ligne de front à Louhansk et Donietsk."

D’après Nicolas Gosset, les Ukrainiens ont "une fenêtre d’opportunité dans les deux mois à venir". "L’enjeu est non seulement de tenir le choc face à l’offensive russe mais aussi de reconquérir des territoires comme ça a été le cas à la fin de l’été", analyse-t-il.

La Pologne et la Finlande ont proposé de livrer des chars Léopards qu’ils possèdent, mais Berlin ne veut pas encore donner son feu vert.