Guerre en Ukraine : pourquoi le 9 mai 2022 est une date clé ? Que pourrait-il se passer ?

Pourquoi le 9 mai en Russie et le 8 mai chez nous ?

Cette victoire des alliés sur l’Allemane nazie n’est pas commémorée le même jour partout. Elle n’est pas non plus synonyme de jour férié de la même façon dans tous les pays qui faisaient partie de cette alliance. En Belgique, par exemple, comme en France, la fin officielle de la Deuxième guerre mondiale est bien le 8 mai 1945. Car, en réalité, le document qui acte cette victoire a été signé à 23h01 précisément le 8 mai, au lendemain de la capitulation de l’Allemagne nazie. Mais, si on tient compte du décalage horaire, vu de Moscou, il était déjà 1h01 du matin le 9 mai quand le document a été officiellement signé. Voilà pourquoi ce décalage existe.

En Belgique, le 8 mai était considéré comme un jour férié jusqu’en 1983. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. "Il faut rappeler que la Belgique a été libérée en septembre 1944. Ce moment de la Libération a sans doute davantage marqué les esprits chez nous" expliquait Catherine Lanneau, professeure d’histoire à l’ULiège, il y a un an, au micro de Rudy Hermans. Dans notre pays, la date du 11 novembre, qui marque la signature de l’Armistice de la Première guerre mondiale en 1918, reste, lui, un jour férié et les cérémonies d’hommage et de souvenirs sont plus importantes ce jour-là.