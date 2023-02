Guerre en Ukraine : pourquoi des mercenaires du groupe paramilitaire Wagner se trouvent-ils à court de munitions ?

Néanmoins, selon Alain De Neve, il faut relativiser la situation car l’appareil de production militaire russe est capable d’inverser cette tendance. L’exemple de la production des chars T-90 le démontre. Alors qu’il semblait que la Russie allait en manquer, il n’a fallu qu’un ordre du président afin d’accroître la cadence de production du principal char russe précise l’expert.

De plus, même si la chaîne logistique pose quelques problèmes, le terrain d’opération a l’avantage d’être proche. Il est beaucoup plus facile pour la Russie d’approvisionner ses troupes en Ukraine que pour l’Ukraine de recevoir de l’équipement des pays alliés. En bref, la Russie a de la marge et peut relancer la production afin de fournir son armée en quantité suffisante.