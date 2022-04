Guerre en Ukraine : pourquoi de plus en plus de pays occidentaux se risquent-ils à livrer des armes lourdes à l’Ukraine ?

D’autres de pays d’Europe centrale et de l’est sont sur le point d’envoyer des chars de combat et des blindés en Ukraine. C’est une question de jours. Même l’Allemagne, assez frileuse, participe, à sa manière, en compensant l’arsenal envoyé par des exemplaires neufs. La Slovénie cède ses vieux T-72 soviétiques à Kiev et obtiendra en contrepartie des chars allemands de type "Marder" et des véhicules blindés de transports de troupes "Fuchs".

Les Pays-Bas de leur côté annoncent la fourniture de blindés.

La Suède a livré des armes antichars. La Finlande, voisine de la Russie, reste aussi très discrète sur ses livraisons, mais il y a aussi eu des armes antichars, des fusils d’assaut et des munitions. Enfin, la Norvège a donné une centaine de missiles antiaériens Mistral Matra de conception française, suite à la demande du président Zelensky, ainsi que 4000 armes antichars de type M72 et d’autres petits équipements militaires.

Des armes plus lourdes pour résister dans le Donbass

Les Occidentaux étaient soucieux d’éviter l’escalade avec la Russie. Pas de provocation. Donc ils se cantonnaient à la livraison d’armes légères, de munitions, de casques et de gilets pare-balles. Pas assez pour stopper l’offensive russe.

Et à présent que la guerre se concentre sur le Donbass, avec des combats qui promettent de devenir plus violents, sur un terrain plus à découvert favorable aux blindés russes, l’armée ukrainienne a urgemment besoin de plus d’armement lourd.

Envoyer ce matériel lourd dans l’est de l’Ukraine ne sera pas une mince affaire, observe le spécialiste de la défense et ancien colonel Roger Housen au micro de la VRT. Il sera difficile de le faire sans se faire remarquer par les services de renseignements russes. Il y a mille kilomètres à traverser d’ouest en est où se situe désormais le front en Ukraine et les convois risquent de se faire bombarder, surtout au moment de passer le Dniepr.

L’autre difficulté consistera à familiariser les militaires ukrainiens à l’équipement occidental. L’Allemagne va par exemple former des soldats ukrainiens à utiliser des obusiers blindés de type Panzerhaubitze 2000. D’autres pays prennent également ce type de formation en charge.

Quid des avions de chasse ?

L’Ukraine réclame aussi des avions. D’anciens appareils soviétiques comme des Mig-29 qui pourraient être remplacés par des modèles américains ou français plus neufs chez les donateurs, comme des F-16 déjà en service dans des armées de l’air de l’Otan en Europe.