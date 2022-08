Guerre en Ukraine : pour remplacer le "Starbucks" américain, le russe "Stars Coffee" ouvre ses portes à Moscou

Une modeste cérémonie officielle a eu lieu jeudi soir pour quelques célébrités et une poignée de journalistes, le grand public étant invité à partir de vendredi.

Tous les restaurants de la chaîne doivent ouvrir en Russie d’ici fin septembre, selon les propriétaires.

Environ 80% des quelque 2000 employés ayant travaillé pour Starbucks ont accepté de rester au sein de la nouvelle chaîne, selon la même source.

Starbucks, qui avait temporairement fermé les 130 établissements portant son nom en Russie après le début de l’offensive russe en Ukraine le 24 février, a annoncé fin mai avoir pris la décision de quitter définitivement le pays.

La chaîne américaine connue pour ses "latte" et "frappuccino" avait ouvert son premier café en Russie en 2007 et y opérait via un partenaire, un groupe koweïtien qui possédait et gérait les établissements sous licence.