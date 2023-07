Guerre en Ukraine : Pour Poutine, l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan aggraverait les tensions internationales

Le président russe, Vladimir Poutine, a affirmé jeudi qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan aggraverait les tensions internationales.

"Je suis certain que cela n'améliorera pas la sécurité de l'Ukraine et que, d'une manière générale, cela rendra le monde beaucoup plus vulnérable et mènera à des tensions supplémentaires sur la scène internationale", a-t-il déclaré.

Par contre, le chef de l'État a assuré jeudi que l'impact des missiles occidentaux dans le conflit en Ukraine n'était "pas déterminant". Le Parlement européen a donné son feu vert jeudi aux plans visant à accroître la production européenne de munitions et de missiles afin de remédier à la pénurie actuelle, et continuer d'alimenter l'Ukraine dans la défense de son territoire.

De plus, les États-Unis ont récemment promis à Kiev des armes à sous-munitions, controversées car elles peuvent disperser jusqu'à plusieurs centaines de petites charges explosives, capables de rester non explosées dans le sol et créant un risque pour les civils après la fin d'un conflit. Les missiles occidentaux "causent certes des dégâts, mais rien de déterminant ne se produit dans les zones de combat où ils ont été utilisés. Il en va de même pour les chars de fabrication étrangère", a déclaré le président Poutine à la télévision publique.