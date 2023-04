Guerre en Ukraine : pour mettre fin à la guerre, Lula suggère que Kiev renonce à la Crimée, Kiev réfute

Le président russe Vladimir Poutine "ne peut pas s’emparer du territoire de l’Ukraine. Peut-être discutera-t-on de la Crimée. Mais ce qu’il a envahi en plus, il doit y repenser", a déclaré Lula pendant une rencontre avec des journalistes à Brasilia. "Zelensky ne peut pas tout vouloir non plus", a poursuivi le président brésilien. "Le monde a besoin de tranquillité […] Nous devons trouver une solution", a-t-il ajouté. L’Ukraine refuse de négocier avec Moscou sans retrait préalable des troupes russes de tout son territoire, y compris de la Crimée annexée par la Russie en 2014.

