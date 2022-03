Guerre en Ukraine : pour les Etats-Unis, le gazoduc Nord Stream 2 est "mort"

Le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne, visé par des mesures de rétorsion prises par Berlin et Washington après l’invasion russe de l’Ukraine, est "mort" et ne pourra pas être "ressuscité", a déclaré mardi une responsable américaine.

"Je pense que Nord Stream 2 est maintenant mort", "c’est un gros morceau de métal au fond de la mer, et je ne pense pas qu’il puisse être ressuscité", a dit la numéro trois de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, lors d’une audition parlementaire.

"Je pense que le gazoduc ne reviendra jamais", a-t-elle insisté face à un sénateur républicain qui réclamait de rendre permanentes les sanctions américaines.