Guerre en Ukraine : pour le Chef de la Défense belge, Vladimir Poutine est loin d’avoir dit son dernier mot

Que va faire l’armée belge en Roumanie ? " La mission générique est de renforcer le dispositif de dissuasion de l’OTAN " explique le chef des armées. Un dispositif qui était déjà permanent dans les pays baltes en Pologne (grâce à la rotation des forces armées de l’OTAN), et qui a été étendu dans les pays plus au sud, comme la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie ou la Roumanie. Un contingent de militaires belges qui aidera donc la Roumanie partira dans les prochains jours – le moment exact n’étant cependant pas spécifié pour cause de discrétion —. Une mission d’importance, selon Michel Hofman : " C’est important pour la crédibilité de la Belgique, c’est important pour la crédibilité de la Défense. Nous répondons présent à cette demande de l’OTAN par rapport à cette force de réaction rapide. Et voilà, à 5 jours de préavis nous sommes prêts à partir avec une unité équipée, entraînée. Avec du personnel motivé qui est prêt à partir ".

Quant à savoir si des militaires belges pourraient se retrouver à se battre sur le territoire ukrainien, " il ne faut jamais dire jamais, mais ce n’est pas du tout dans le mandat de ces militaires dans les conditions actuelles. Ce qu’il faut éviter, ce sont que des forces de l’OTAN se retrouvent engagées en Ukraine contre les Russes ". Dans le mandat actuel de l’OTAN, c’est donc tout à fait exclu que des Belges participent au combat.