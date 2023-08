Guerre en Ukraine : pour la Roumanie, les attaques russes sur le Danube côté ukrainien sont inacceptables

Les "attaques continues de la Russie contre l’infrastructure civile ukrainienne sur le Danube, à proximité de la Roumanie, sont inacceptables", a déclaré le président roumain Klaus Iohannis sur Twitter.

"Il s’agit de crimes de guerre qui affectent encore plus la capacité de l’Ukraine à transférer ses produits alimentaires vers ceux qui en ont besoin dans le monde" en coopération avec la Roumanie voisine, a-t-il ajouté. L’infrastructure portuaire très limitée sur le Danube est cruciale pour les exportations de céréales depuis que la Russie a claqué en juillet la porte d’un accord qui permettait à Kiev de reprendre ses échanges commerciaux en mer Noire. Elle a été touchée par des frappes nocturnes de drones russes, a indiqué mercredi le bureau du procureur général d’Ukraine sur Telegram, sans préciser quels sites avaient été ciblés dans la nuit. Deux petits ports fluviaux, Reni et Izmaïl, sont devenus stratégiques et Reni avait déjà été bombardé auparavant. Cette fois, c’est le parquet d’Izmaïl qui est chargé de l’enquête, semblant indiquer que les destructions sont dans ce district. Pays voisin membre de l’Otan, la Roumanie aide l’Ukraine à écouler ses céréales depuis le début de l’invasion russe.