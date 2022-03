Guerre en Ukraine : pour la première fois depuis le début du conflit, Zelensky reçoit des dirigeants étrangers

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène ont rencontré mardi le président Volodymyr Zelensky à Kiev, première visite de dirigeants étrangers dans la capitale ukrainienne assiégée depuis le début de l’invasion russe le 24 février.

Peu après leur arrivée à Kiev en train, les trois dirigeants se sont entretenus de la situation avec le président Zelensky et le Premier ministre Denis Chmyhal.

"Ils bombardent partout. Non seulement Kiev mais aussi les régions occidentales", leur a déclaré M. Zelensky dans des propos traduits en anglais, sur une vidéo postée sur son compte Telegram.

Après la rencontre, le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki a appelé l’UE à "très rapidement donner à l’Ukraine le statut de candidat" et ajouté : "Nous essaierons d’organiser des armes défensives".

"Nous ne vous laisserons jamais seuls. Nous serons avec vous parce que nous savons que vous vous battez non seulement pour votre liberté, pour votre propre maison et pour votre sécurité, mais aussi pour nous", a-t-il poursuivi, sur Twitter.

M. Morawiecki, accompagné du vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski, et les Premiers ministres tchèque, Petr Fiala et slovène, Janez Jansa ont décidé de se rendre à Kiev pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l’Union européenne à l’Ukraine, avait souligné plus tôt le dirigeant polonais sur Facebook.

Peu après leur arrivée, M. Chmygal avait salué "le courage des vrais amis de l’Ukraine".

Il s’agit de la première visite de dirigeants étrangers à Kiev depuis le début de l’attaque russe le 24 février. Elle intervient alors que les forces russes tentent d’assiéger la capitale ukrainienne, placée sous couvre-feu, et leurs tirs touchent certains quartiers.