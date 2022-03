Guerre en Ukraine : pour l’ONU, la menace nucléaire pèse sur "l’ensemble de l’humanité"

Michelle Bachelet a déploré les terribles conséquences de l’invasion russe sur la population en Ukraine. "L’attaque qui a débuté le 24 février est en train d’avoir un énorme impact sur les droits de l’homme de millions de personnes à travers l’Ukraine", a-t-elle dénoncé.

Selon le dernier décompte de l’ONU, le bilan du conflit en Ukraine est de 230 civils tués, dont 15 enfants, et 525 blessés, mais Michelle Bachelet a averti que les chiffres réels étaient bien plus élevés. "La plupart des victimes civiles ont été causées par l’artillerie lourde, les systèmes de lance-roquettes multiples et de frappes aériennes dans des zones peuplées" et il y a des "informations inquiétantes faisant état de l’utilisation d’armes à sous-munitions frappant des cibles civiles", a relevé Michelle Bachelet.