Guerre en Ukraine : pour l'ambassadeur russe au Danemark, la livraison de F-16 à Kiev constitue "une escalade du conflit"

"Le fait que le Danemark ait décidé de faire don de 19 avions F-16 à l'Ukraine entraîne une escalade du conflit", a déclaré Vladimir Barbine, cité dans un communiqué envoyé à l'AFP. Ces avions promis par le Danemark seront livrés progressivement à Kiev: six vers la fin de l'année, huit l'année prochaine et cinq l'année suivante, selon la Première ministre danoise. "En se retranchant derrière l'idée que l'Ukraine doit déterminer elle-même les conditions de la paix, le Danemark cherche, par ses actes et ses paroles, à ne laisser à l'Ukraine d'autre choix que de poursuivre la confrontation militaire avec la Russie", a estimé l'ambassadeur.